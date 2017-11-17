Samsun'da Fetö'den 9 Polis Gözaltına Alındı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1'i ihraç, 1'i emekli ve 5'i aktif çalışan olmak üzere toplam 9 polis gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün Samsun merkezli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Samsun merkezde 5, Bafra'da 1, Tekkeköy'de 1, Çarşamba ilçesinde 2 olmak üzere toplam 9 polisi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN