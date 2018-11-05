Samsun'da FETÖ'den 9 asker adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli toplam 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları iddia edilen muvazzaf askerlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 asker daha adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları iddia edilen askeri personellere yönelik Samsun merkezli 6 gün önce Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale Kırklareli ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alınmıştı. 6 asker 4 gün önce Samsun Adliyesi'ne sevk edilip 3 asker tutuklanıp 3 asker de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan 9 asker de bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.