Samsun'da Fetö'den 9 Asker Adliyeye Sevk Edildi

Samsun merkezli toplam 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları iddia edilen muvazzaf askerlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 asker daha adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları iddia edilen askeri personellere yönelik Samsun merkezli 6 gün önce Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale Kırklareli ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alınmıştı. 6 asker 4 gün önce Samsun Adliyesine sevk edilip 3 asker tutuklanıp 3 asker de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 9 asker de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN