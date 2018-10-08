Samsun'da Fetö'den 8 Asker Adliyeye Sevk Edildi.

Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 asker adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştükleri tespit edilen askerlere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Bursa ve Adıyaman illerinde önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 15'i muvazzaf ve 1'i eski asker 16 şüpheli gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan askerlerden 5'i Cuma günü Samsun Adliyesine sevk edildi ve nöbetçi mahkemeye ifade veren Astsubay A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 4 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 8 asker de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 askerin ise TEM Şubesindeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN