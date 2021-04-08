Samsun'da FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası bulunan emlakçı tutuklandı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir emlakçı, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.