Samsun'da Fetö'den 5 Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında haklarında dava açılan ve tutuklu bulunan 5 kişiye 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi.



Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl Ekim ayında tutuklanan ve aralarında polislerinde bulunduğu 5 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Bilal Sait Çilesiz, Yusuf Dündar, Sait Demir ve İsmail Aslan 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılırken, Murat Duman ise 2 yıl 1 ay ceza aldı. Mahkeme, ceza ile birlikte sanıkların tutukluluk hallerini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. - SAMSUN