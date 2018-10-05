Samsun'da FETÖ'den 5 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli Sinop ve Kars illerini kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önceki gün Samsun merkezli Bafra ilçesi ile Sinop ve Kars illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun merkez, Bafra ilçesi, Sinop ve Kars'ta illerinde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 12 kişinin FETÖ'nün çeşitli kurumlarında görev yaptıkları, bazılarında 'ByLock' bulunduğu, örgütün bankalarında hesaplarının olduğu ve sosyal medyayla bağlantılarının ortaya çıktığı öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 kişi dün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.

Sorgulanmaları tamamlanan 5 kişi de bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.