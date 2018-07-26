Samsun'da Fetö'den 5 Kişi Adliyede

Samsun'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait Sakarya Dershanesi ve FEZA okullarında görev yapan, Bank Asya'da katılım hesapları bulunan ve örgütün protestolarına katıldıkları tespit edilen 2'i kadın aralarında öğretmenlerinde bulunduğu 5 kişiyi 2 gün önce gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.A., M.B., R.Ü. ile G.K. ve Z.S. adlı kadınlar KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN