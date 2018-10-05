Samsun'da FETÖ'den 5 asker adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli 13 ili kapsayan askeri personele yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda 12'si muvazzaf, 1'i eski asker gözaltına alınan 13 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştükleri tespit edilen askerlere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Bursa ve Adıyaman illerinde önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 12'si muvazzaf ve 1'i eski asker 13 şahıstan 2'si Samsun'un Bafra ilçesinde, 1'i Çarşamba ilçesinde, 10'u ise diğer illerde yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan askerlerden 5'i bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 8 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.