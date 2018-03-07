Samsun'da Fetö'den 4 Adli Kontrol 4 Serbest
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Samsun'da Fetö'den 4 Adli Kontrol 4 Serbest

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kadın öğretmenden 4’ü mahkemece adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 öğretmen serbest bırakıldı.

Samsun'da Fetö'den 4 Adli Kontrol 4 Serbest

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kadın öğretmenden 4'ü mahkemece adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 öğretmen serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Cuma günü düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 8'i kadın 15 öğretmen gözaltına alınmıştı. 7 öğretmenin soruşturması devam ederken, KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 8 kadın öğretmen ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretmenlerden 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 öğretmen mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

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