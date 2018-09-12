Samsun'da Fetö'den 3 Şüpheliye Adli Kontrol

Samsun"da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2'si bayan 3 kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Samsun merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyonda aralarında öğretmen, örgütün kurumlarında çalışmış olanlar ve üniversite mezunlarının da bulunduğu Samsun'da 2, Kahramanmaraş'da 1, Erzurum'da 1, Ordu'da 1 ve Yozgat'ta 1 olmak üzere toplam 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'inin örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Samsun'da yakalanan Satı Y. ve Esin T. ile Ordu'da yakalanan Emre Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. Esin T. adli kontrol şartıyla, Satı Y. ve Emre Ç. ise tutuklanmaları talebiyle savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN