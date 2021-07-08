Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları, örgüte müzahir bankada hesap hareketleri ve haklarında ifadeler bulunan Sinop'ta aktif olarak çalışan hemşire ve özel sektör çalışanlarından oluşan şahısların yakalanmasına yönelik 2 gün önce Samsun merkez ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1 kadın, polisteki sorgusunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sorgusu devam eden 1'i erkek hemşire 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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