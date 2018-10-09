Samsun'da Fetö'den 3 Askere Adli Kontrol

Samsun'da Fetö'den 3 Askere Adli Kontrol

Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 asker çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Fetö'den 3 Askere Adli Kontrol

Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 asker çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştükleri ileri sürülen askerlere yönelik soruşturma kapsamında Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Bursa ve Adıyaman illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 15'i muvazzaf ve 1'i eski asker 16 şüpheli gözaltına almıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan askerlerden 5'i geçen Cuma günü ve 8'i ise dün adliyeye sevk edilmiş, 1 asker tutuklanmış, 12 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 asker de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 asker, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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