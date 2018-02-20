Samsun'da Fetö'den 2 Tutuklama, 10 Adli Kontrol
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Samsun'da Fetö'den 2 Tutuklama, 10 Adli Kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2’si tutuklanırken, 10 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Fetö'den 2 Tutuklama, 10 Adli Kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklanırken, 10 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 5 gün önce çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında 2'si aktif çalışan öğretmen ile meslekten ihraç olan öğretmenler ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına almıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan ve aralarında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da bulunduğu 2'si aktif çalışan 9'u ihraç olan öğretmenlerden oluşan 1 özel sektör çalışanı 12 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ihraç olan öğretmen Sedat S. ve özel sektör çalışanı Muhammet Nuri K. tutuklanırken, 10 öğretmen ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında kişinin soruşturmaları devam ediyor. - SAMSUN

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