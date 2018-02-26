Samsun'da Fetö'den 2 Kişiye Adli Kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETO/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 gün önce meslekten ihraç edilen öğretmen B.D. adlı kadın ile N.D.'yi yakalayarak gözaltına almıştı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D. ve N.D., "yurt dışına çıkış yasağı" getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN