Samsun'da Fetö'den 2 Kişi Tutuklandı, 1 Kişiye Ev Hapsi

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheliye ise mahkemece ev hapsi verildi. Ayrıca 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 gün önce İbrahim H., Fatma G.A., Tuba Ö. ile Yasin K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların bazılarının örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları, örgüt adına protestolara katıldıkları ve örgütün derneklerine üye oldukları öğrenildi. Tuba Ö. ifadesi alındıktan sonra sağlık sorunlarından dolayı savcının talimatı doğrultusunda adliyeye gelmek üzere serbest bırakıldı. 6 gündür gözaltında bulunan İbrahim H., Fatma G.A. ve Yasin K. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Tuba Ö. de kendisi adliyeye geldi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren İbrahim H. ve Fatma G.A., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Tuba Ö. ise elektronik kelepçe takılıp ev hapis uygulanmasına karar verildi. Ayrıca Yasin K. ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN