Samsun'da FETÖ'den 2 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da FETÖ'den 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ'den 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri meslekten ihraç edilen askeri personel ile 1 dershane çalışanı gözaltına alındı.

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri meslekten ihraç edilen askeri personel ile 1 dershane çalışanı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında haklarından yakalama kararı bulunan jandarma personeli iken meslekten ihraç edilen K.Ö. ile örgütün dershanelerinden çalıştığı öğrenilen K.K.'yi gözaltına aldı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan K.Ö. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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