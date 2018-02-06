Samsun'da Fetö'den 16 Gözaltı
Samsun'da FETÖ'den 16 gözaltı 14 ihraç öğretmen, 1 ihraç öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere 16 kişi gözaltına alındıSAMSUN - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 14 ihraç öğretmen, 1 ihraç öğretim üyesi ve 1 özel sektör...
Samsun'da FETÖ'den 16 gözaltı
14 ihraç öğretmen, 1 ihraç öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı
SAMSUN - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 14 ihraç öğretmen, 1 ihraç öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezde bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da bulunduğu 14 ihraç öğretmen, 1 ihraç öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.