Samsun'da Fetö'den 1 Tutuklama, 21 Adli Kontrol
Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 öğretmenden 1’i tutuklanırken, 21 öğretmen ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 öğretmenden 1'i tutuklanırken, 21 öğretmen ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 gün önce örgütün öğretmen yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 22 öğretmen bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı 9 öğretmeni tutuklanmaya, 13 öğretmeni ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk etti.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretmenlerden H.Y. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 21 öğretmen ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN