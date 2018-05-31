Samsun'da Fetö'den 1 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında T.İ. ve R.Ö.'yü gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Acık Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, T.İ. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN