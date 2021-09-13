Samsun'da FETÖ'den 1 kişi gözaltında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da FETÖ'den 1 kişi gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da FETÖ'den 1 kişi gözaltında

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eski askeri okul öğrencisi M.A.B.'yı Tekkeköy ilçesinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan M.A.B. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Mehmet Erdem Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Marcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hamid Karzai Devlet Bahçeli Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da FETÖ'den 1 kişi gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 09:39:26. #1.12#