Samsun'da FETÖ'den 1 emekli albay gözaltına alındı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından 1 emekli albay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan talimat gereği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan albay rütbesiyle emekli olan A.D.'yi Atakum ilçesinde bulunan ikametinde bu sabah 06.30'da yakalayarak gözaltına aldı. A.D., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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