Samsun'da Fetö Davasında 4 Ceza, 16 Beraat

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 1'i tutuklu yargılanan 20 kişiden 4'ü hapis cezasına çarptırılırken, aynı davada 16 kişi ise berat etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Bafra'da görev yapan öğretmen ve esnafların da bulunduğu 1'i tutuklu 20 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde basın mensuplarının alınmadığı davanın son duruşmasında tutuklu sanık Turgut Polat 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliyesine karar verilerken, 3 kişi ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada tutuksuz yargılanan 16 kişinin ise beraatına karar verildi. - SAMSUN