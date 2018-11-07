Samsun'da Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık

Samsun'da kendilerini komiser tanıtarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 50 bin lira ile 8 çeyrek altınını aldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ladik ilçesinde M.Y.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini komiser olarak tanıtarak, Samsun'da bir kuyumcunun soyulduğunu belirtti.

M.Y'yi soygunda çalınan paranın hesabına yatırıldığını ve örgüte para aktarımı yapılacağını ifade eden şüpheliler, hesabındaki 50 bin lira ve evindeki ziynet eşyalarını almak üzere, geleceklerini kaydetti.

Paraları ve altınları gelen kişiye veren M.Y'yi tekrar arayan şüpheliler bu kez de evini satıp parasını istedi. Dolandırıldığını anlayan M.Y polise başvurdu.

Operasyon başlatan ekipler paraları almaya gelen A.Ü daha sonrada A.E ile E.Ç'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.