Samsun'da Feci Kaza: 7 Yaralı
Samsun'da feci kaza: 7 yaralı Araca sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldıSAMSUN - Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Samsun'da feci kaza: 7 yaralı
Araca sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı
SAMSUN - Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücü yarım saat sonra kurtarıldı.
Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu Sarıışıklar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fazlı K. idaresindeki 55 BD 749 plakalı hafif ticari araçla Onur B.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen hafif ticari araç, refüje çarparak durabildi. Araç sürücüsü Fazlı K., şoför koltuğunda sıkışınca olay yerine itfaiye çağrıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda sürücü kurtarıldı. Kazada hafif ticari araçta yaralanan Fazlı K., Gülsen K., Hasan D., Naciye K., Şeref K. olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobilde yaralanan Onur B. ve Uğur B. ise Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan araç içerisine sıkışan Fazıl K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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