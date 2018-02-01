Karşı Yola Dalan Araç, Otomobille Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü

Samsun'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

REFÜJE ÇIKIP KARŞI YOLA SAVRULDU

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu Akçay Köprüsü'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Ufuk Kaynar (24) idaresindeki 52 DJ 009 plakalı otomobil, Samsun'un Terme ilçesinden Ünye istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk olarak refüje çıktı, ardından ise karşı yola savruldu.

KARŞIDAN GELEN ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Samsun istikametine giden araçların arasına dalan otomobil, İsmail Özkul'un kullandığı 42 CBY 01 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İKİ ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, İKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de hurdaya dönerken, otomobil sürücüleri Ufuk Kaynar ve İsmail Özkul olay yerinde can verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.