Karşı Yola Dalan Araç, Otomobille Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Samsun'da refüje çıkıp karşı yola savrulan araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. 2 otomobil de hurdaya dönerken, otomobil sürücüleri olay yerinde can verdi.
Samsun'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
REFÜJE ÇIKIP KARŞI YOLA SAVRULDU
Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu Akçay Köprüsü'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Ufuk Kaynar (24) idaresindeki 52 DJ 009 plakalı otomobil, Samsun'un Terme ilçesinden Ünye istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk olarak refüje çıktı, ardından ise karşı yola savruldu.
KARŞIDAN GELEN ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Samsun istikametine giden araçların arasına dalan otomobil, İsmail Özkul'un kullandığı 42 CBY 01 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
İKİ ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, İKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de hurdaya dönerken, otomobil sürücüleri Ufuk Kaynar ve İsmail Özkul olay yerinde can verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.