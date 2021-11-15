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Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bekçi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bekçi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit S. yönetimindeki 55 LR 166 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobil, Çiğdem Y.'nin kullandığı 26 AEB 421 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilerek durabilen otomobildeki sürücü Seyit S. ve yanında bulunan Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Kurtuluş Çekici yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bekçi Kurtuluş Çekici, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

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