Samsun'da faturasız saat ve parfüm sattığı öne sürülen Senegalli şüpheli yakalandı
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Samsun'da faturasız saat ve parfüm sattığı öne sürülen Senegalli şüpheli yakalandı

24.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:52
Samsun'da faturasız saat ve parfüm sattığı öne sürülen Senegalli şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde faturasız saat ve parfüm sattığı iddia edilen Senegal uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde faturasız saat ve parfüm sattığı iddia edilen Senegal uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

19 Mayıs Mahallesi Şehit Polis Avni Şener Sokak'ta Senegal uyruklu S.A.D'nin el arabasında değişik markalarda menşei belli olmayan faturasız 133 parfüm ile 360 kol saati ele geçirildi.

Faturasız saat ve parfüm sattığı öne sürülen S.A.D, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlı, hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Saat ve parfümlere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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