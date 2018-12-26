Samsun'da Facianın Eşiğinden Dönüldü

Samsun-Ankara karayolunda bir yolcu otobüsü kar ve buzlanmadan dolayı yaklaşık 50 metre kayarak yoldan çıktı. Kazada otobüste bulunan 21 yolcu ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Rize seferini yapan bir otobüs firmasına ait 34 ZZ 48 99 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara karayolu Hacılı Kavşağı'ndan sonra yokuş aşağı inerken karla kaplı yolda yaklaşık 50 metre kayarak yoldan çıktı. 21 yolcusu bulunan otobüste yaralanan olmadı. Yolcular, kaza yerine gelen başka bir otobüsle yola devam etti. Otobüs kaza yerine gelen iki çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

Kazayla ilgili bilgi veren otobüs şoförü, "İstanbul'dan gelip Rize'ye gidiyorduk. Buzlanma nedeniyle otobüs kaydı. 21 yolcumuz vardı. Yolcularımıza bir şey olmadı. Yoldan ilk geçen bizdik. 50 metre falan kaydık" dedi.

Otobüsü kurtarma esnasında yolu tedbir için ulaşma kapatan trafik polisleri, daha sonra yolu trafiğe açtı. - SAMSUN

Kaynak: İHA