Samsun'da fabrika yangını kontrol altına alındı

17.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:00

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı.



Yangın, saat 09.00 sıralarında Kerimbey mevkisi sanayi bölgesinde bulunan bir ısı yalıtım ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA