Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı

Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı (3)1 SAAT ERKEN OKUNAN EZAN ŞAŞKINLIĞISamsun'da cami hoparlörlerinden akşam ezanının 1 saat erken okunması vatandaşları şaşırttı.

Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı (3)

1 SAAT ERKEN OKUNAN EZAN ŞAŞKINLIĞI

Samsun'da cami hoparlörlerinden akşam ezanının 1 saat erken okunması vatandaşları şaşırttı. Ezan vaktine daha zaman olduğunu bildiği için çok şaşırdığını belirten Zehranaz Öztekin, "Ben ezan okunduğu sırada uzanıyordum. Bir anda ezanı duyunca ayaklandım. Daha vakit olduğunu bildiğim için şaşırdım. Cama çıkıp bakınca herkesin camlarda olduğunu gördüm" dedi.

Hatice Pank ise, "Ben içerde oturuyordum. Kızım yanıma gelip 'Anne ezan okunuyor' dedi. Daha ezana 1 saat olduğunu biliyordum o yüzden orucumu açmadım. İnşallah kimse de bozmamıştır, açıkcası şaşkınım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA