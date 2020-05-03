Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı (2)

SAMSUN MÜFTÜLÜĞÜ: HATAEN OKUNDU, ÖZÜR DİLERİZSamsun Müftülüğü'nden akşam ezanının erken okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

SAMSUN MÜFTÜLÜĞÜ: HATAEN OKUNDU, ÖZÜR DİLERİZ

Samsun Müftülüğü'nden akşam ezanının erken okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İlkadım İlçe Müftülüğü'ne bağlı Büyük Camiinde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunduğunun belirtildiği açıklamada "Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz" denildi.

Kaynak: DHA