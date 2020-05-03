Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı

SAMSUN'da cami hoparlörlerinden akşam ezanı 1 saat erken okundu.

SAMSUN'da cami hoparlörlerinden akşam ezanı 1 saat erken okundu. Yanlış okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" uyarısı yapıldı.

Samsun'da bugün saat 19.41'de okunması gereken akşam ezanı saat 18.41'de okundu. Merkezi sistemle tüm camilerde okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın. Ezana yaklaşık 1 saat daha var" anonsları yapıldı. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı. Merkezi sistemin erken devreye girmesi ile ezanın 1 saat erken okunduğu belirtilirken, Samsun Müftülüğü'nce inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA