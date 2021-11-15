Samsun'da evlerden kızıyla hırsızlık yapan kadın şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da evlerden kızıyla hırsızlık yapan kadın şüpheli yakalandı

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Samsun'da evlerden kızıyla hırsızlık yapan kadın şüpheli yakalandı

Samsun'da kızıyla evlerden hırsızlık yapan kadın zanlı yakalandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da kızıyla evlerden hırsızlık yapan kadın zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Canik ve Atakum ilçelerinde evlerden para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin S.Y. (30) ve kızı H.Y. olduğunu belirledi.

Zanlılardan S.Y. İlkadım ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin hırsızlıktan birçok kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, H.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kararı valilik duyurdu! Yurt dışından Samsun'a gelecek olanlara iki doz aşı ya da karantina zorunluluğu getirildi

Kararı valilik duyurdu! Yurt dışından Samsun'a gelecek olanlara iki doz aşı ya da karantina zorunluluğu getirildi

AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title