Samsun'da evlerden kızıyla hırsızlık yapan kadın şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da kızıyla evlerden hırsızlık yapan kadın zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Canik ve Atakum ilçelerinde evlerden para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin S.Y. (30) ve kızı H.Y. olduğunu belirledi.

Zanlılardan S.Y. İlkadım ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin hırsızlıktan birçok kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, H.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri

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