Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

10.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:16

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9 evden 165 bin lira değerinde televizyon, dizüstü bilgisayar ve çeşitli eşyalar çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ü.A'yı (38) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu kişinin adresindeki aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi.

Kaynak: AA