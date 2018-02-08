Samsun'da Evleniyoruz Fuarı Açıldı

Samsun'da TÜYAP (Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.) tarafından düzenlenen 'Evleniyoruz Fuarı 2018' bu gün yapılan programla kapılarını açtı. Evlilik hazırlığı yapan çiftler fuara ilgi gösterdi. Çiftlerin düğün ve ev eşyası ihtiyaçlarının maaliyetinin 37 bin ile 115 bin TL arasında değiştiği belirtildi. TÜYAP (Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.) tarafından düzenlenen 'Evleniyoruz Fuarı 2018' fuarı için açılış programı düzenlendi. 8-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen fuarın açılış programına Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, firma temsilcileri katıldı. Programda konuşma yapan Vali Kaymak, bu tür fuar organizasyonlarının Samsun ve çevre illerin ticari ve turizm hayatları açısından çok önemli olduğunu söyleyerek Fuarların ilimize ve bölge illerimizin ekonomisini, sanayisini, ticaretini tuzmini geliştirecek unsurlar olarak görüyoruz. Samsun geçmiş yıllarda fuarıyla bilinen bir kentti. Artık bu fuarlar Samsun'u eski konumuna getirecek dedi. Konuşmaların ardından bir gelin ve damat tarafından sahnede düğün dansı yapıldı. Daha sonra Vali Kaymak, gelin ve damatla birlikte getirilen düğün pastasını kesti. Fuarda damatlık, gelinlik, abiye kıyafet, mobilya, perde, ev dekorasyon, düğün ve kına organizasyonları, beyaz eşya, düğün pastası, çiçekçilik gibi bir çok alandan firmalar stantlarını kurup ürünlerini sergiledi. Yapılan fiyat değerlendirmesinde düğün hazırlığı yapan gelin ve damatların, ev mobilyası, beyaz eşya, perdeler, gelinlik ve damatlık, düğün pastası gibi ihtiyaçlarının yaklaşık maaliyetinin 37 bin TL ile 115 bin TL arasında değiştiği belirtildi.