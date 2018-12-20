Samsun'da Evinde Uyuşturucu Ele Geçen Şahıs Tutuklandı

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçen şahıs tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ç.'nin İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde sakladığı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi söz konusu evde yaptıkları aramada 3 paket halinde toplam bin 816 adet ecstasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs hakkında 8 yıl 9 ay cezanın bulunduğu ve denetim tedbirlerini ihlal ettiği ortaya çıktı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA