Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken pazara giden çocuğun babasına idari işlem uygulandı
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Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken pazara giden çocuğun babasına idari işlem uygulandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken pazara giden çocuğun babasına idari işlem uygulandı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada olması gerekirken pazara giden 14 yaşındaki kız çocuğunun babasına idari işlem uygulandı.

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Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada olması gerekirken pazara giden 14 yaşındaki kız çocuğunun babasına idari işlem uygulandı.

Canik Jandarma Komutanlığında görevli filyasyon ekipleri, Tekkiraz Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada, Kovid-19 testi pozitif çıkan A.K'nin (14) evde olmadığını, kent merkezinde kurulan pazara gittiğini tespit etti.

Telefonla ulaşılan kız çocuğu, eve getirilerek karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, çocuğun yaşının 15'ten küçük olması sebebiyle baba Ö.K'ye karantina tedbirlerini ihlal etmekten idari işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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