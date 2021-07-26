Samsun'da evden ziynet eşyası hırsızlığı
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Samsun'da evden ziynet eşyası hırsızlığı

Samsun'da evden ziynet eşyası hırsızlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir eve giren hırsız veya hırsızlar, yüklü miktarda ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

Samsun'da bir eve giren hırsız veya hırsızlar, yüklü miktarda ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih B.'nin evine giren kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, 34 adet gram altın, 2 adet 60 gramlık bilezik, 10 adet ata altın, 12 adet çeyrek altın, 9 adet tam altın, 2 çift altın yüzük ile 1 çift altın küpeyi çalarak kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden Salih B. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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