Samsun'da Evden ve İş Yerinden Telefon Çalan Şahıs Yakalandı

Samsun'da girdiği evden ve iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahiye Mahallesi'nde N.E.'ye ait terzi dükkanına müşteri gibi giren E.Ö.(35) 1 adet cep telefonu çaldı. Aynı şahıs, Ulugazi Mahallesi'nde de boya yapıldığı sırada kapısı açık olan eve girerek A.A.'ya ait 1 adet cep telefonu çaldı. İki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili müştekiler polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yaptıkları çalışma sonucu her iki hırsızlık olayını E.Ö.'nün gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı telefonlardan biri yakalanan E.Ö.'den ele geçip sahibine teslim edilirken, polisteki sorgunun ardından E.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN