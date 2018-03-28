Samsun'da Evden Hırsızlık
Samsun'da 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Samsun'da 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, kent merkezindeki 4 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İkametlere balkondan girerek hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheli Alperen Ars'ı yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.