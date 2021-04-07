Samsun'da evden beyaz eşyalar çalındı

Samsun'da hırsızlar girdikleri evden beyaz eşyaları çaldı.

Samsun'da hırsızlar girdikleri evden beyaz eşyaları çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, Ayhan Y.'nin (50) ikametine gidip buradan 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı ve 1 adet elektrikli ısıtıcıyı çaldılar. Eve geldiğinde beyaz eşyaların çalındığını gören Ayhan Y., hırsızların yakalanması için polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı