Samsun'da evde yalnız bırakılan bebek yangından son anda kurtarıldı - Haberler
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Samsun'da evde yalnız bırakılan bebek yangından son anda kurtarıldı

Samsun'da evde yalnız bırakılan bebek yangından son anda kurtarıldı
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki bebek, komşunun kapıyı kırması ile kurtarıldı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki bebek, komşunun kapıyı kırması ile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Şair Fitnat Sokak'ta 7 katlı binanın zemin katında yaşayan Afganistan uyruklu aile, sobayı yaktıktan sonra henüz ismi belirlenemeyen 1,5 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri için evden ayrıldı.

Sobanın bulunduğu odada yangın çıktı. Dumanları fark eden komşular durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Evdeki bebeğin sesini duyan Afganistan uyruklu komşulardan biri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu kişi dumandan etkilenen bebeği sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun'da evde yalnız bırakılan bebek yangından son anda kurtarıldı

Samsun'da evde yalnız bırakılan bebek yangından son anda kurtarıldı

Samsun'da evde yalnız bırakılan bebek yangından son anda kurtarıldı

Samsun'da evde yalnız bırakılan bebek yangından son anda kurtarıldı

Evdeki yangında annesinin yalnız bıraktığı bebeği komşu kurtardı

Evdeki yangında annesinin yalnız bıraktığı bebeği komşu kurtardı

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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