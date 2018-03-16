Samsun'da Evde Üretilen 100 Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, 100 litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iddiaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Orta Mahalle'de M.B.'ye (53) ait evde rakı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada pet şişelerde yaklaşık 100 litre sahte rakı ele geçirildi. M.B. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

- Samsun