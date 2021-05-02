Samsun'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye 24 bin 25 lira ceza uygulandı.