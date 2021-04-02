Samsun'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası
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Samsun'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası

Samsun'un İlkadım ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 26 bin 400 lira ceza kesildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 26 bin 400 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu Kılıçdede Mahallesi'ndeki evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Apartmana savcılık kararıyla operasyon düzenleyen ekipler, masaların kurulu olduğu 5. kattaki daireden binanın bahçesine atılmış oyun kartlarını gördü.

Kumar oynanması için yer temin ettiği iddiasıyla Z.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden Z.O. ile 8 kişiye 26 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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