Samsun'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası

Samsun'un İlkadım ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 26 bin 400 lira ceza kesildi.