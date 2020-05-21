Samsun'da evde kumar oynayan 9 kişiye cezai işlem uygulandı
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Samsun'da evde kumar oynayan 9 kişiye cezai işlem uygulandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye para cezası verildi.

Samsun'da evde kumar oynayan 9 kişiye cezai işlem uygulandı
21.05.2020 03:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 03:22

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye para cezası verildi.

Valilik'ten yapıla yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde kumar oynandığını tespit etti.

İkamete düzenlenen operasyonda ele geçirilen kumar malzemelerine el konuldu.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 9 kişiye idari para cezası verildi.

İkamet sahibine ise ayrıca "yer temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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