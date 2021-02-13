Samsun'da evde kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi
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Samsun'da evde kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

13.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:12
Samsun'da evde kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu Anadolu Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Eve savcılık kararıyla baskın düzenleyen ekipler, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 6 kişiye toplam 12 bin lira para cezası uyguladı.

Kumar oynanmasına yer temin ettiği iddiasıyla ise M.Y. (50) hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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