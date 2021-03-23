Samsun'da evde kumar oynayan 6 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası verildi
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Samsun'da evde kumar oynayan 6 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası verildi

23.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:11
Samsun'da evde kumar oynayan 6 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası verildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 6 kişi yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 6 kişi yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu Zafer Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Apartmana savcılık kararıyla baskın düzenleyen ekipler, birinci kattaki dairede masalar kurulduğu ve üzerinde oyun kartları olduğunu gördü.

Çatı katına çıkan ekipler, burada 6 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada ise 5 liralık banknota sarılmış bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G, N.A, B.O, O.B. ve E.K, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Kumar oynanmasına yer temin ettiği iddiasıyla ise E.K. (50) hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 6 kişiye toplam 12 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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