Samsun'da evde kalan çocuklara hediye sürprizi
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Samsun'da evde kalan çocuklara hediye sürprizi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşarak hediye isteyen çocukları geri çevirmedi.

Samsun'da evde kalan çocuklara hediye sürprizi
12.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:44

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşarak hediye isteyen çocukları geri çevirmedi.

Demir, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan çocukların hediye talebinin yerine getirilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığına talimat verdi.

Harekete geçen ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocukların hediyelerini, adreslerine giderek ulaştırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu zor günlerin birlikte aşılacağına işaret ederek, "Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz. Bu süreçte okullarından, arkadaşlarından ve oyun parklarından mahrum kaldılar. Onları mutlu edebilme adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çocuklarımızın evlerinde sıkıldıklarını biliyorum. Onları bir nebze olsun mutlu edebilmek için ekiplerimiz seferber oldu. Bana ve Büyükşehir Belediyemize Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden ulaşarak talepte bulundukları hediyelerini adreslerine ulaştırıyoruz. Bu günler elbet geçecek, biraz daha sabır diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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